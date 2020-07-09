Было откровением, что там остались люди: Средства от книги ветерана АТО пойдут на лечение детей Донбасса

Ветеран боевых действий на Донбассе Борис Кутовой презентовал свою книгу «Письма издалека». Поступления от реализации этой книги будут направлены на лечение детей из прифронтовых районов Донецкой и Луганской областей, передает «Укринформ».

Дилогию Бориса Кутового составляют две концептуально связаны между собой книги «Письма издалека» и «Повесть о Серебряной флейте». Они написаны в форме тематически связанных между собой писем-рассказов, присланных отцом с войны своему подрастающему сыну. Реальное место их написания и философский подтекст скрыт за рядом исторических аллегорий и мистических образов.

В рассказах речь идет о необычных событиях, приключениях и встречах, которые случаются в многочисленных путешествиях литературного героя.

«Для меня было откровением, что там, в городах, находящихся под обстрелами, остались десятки тысяч мирных жителей, остались тысячи детей, тысячи женщин, пожилых людей. И если мы, военные, сознательно шли на риск, сознательно рисковали своей жизнью ради защиты родной земли, то эти люди не знали, как себя вести в жестких условиях войны. Очень много было трагических ситуаций и прежде всего дети привлекли мое внимание», – подчеркнул Кутовой.

Как отмечалось во время презентации, большое внимание военные уделяли и продолжают уделять помощи мирным жителям прифронтовых районов.

«Ведение военной операции предполагает не только оружие, но и борьбу за души и сердца людей, особенно мирных жителей в районе проведения ООС», – подчеркнул командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, добавив, что благодаря гуманитарным проектам уровень доверия местного населения к военным ВСУ ощутимо вырос.

Отвечая на вопрос о цели реализации изданных книг, Кутовой подчеркнул, что это некоммерческий проект и все средства, полученные от продажи, пойдут на лечение больных детей Донбасса.

«На востоке Украины сейчас остается достаточно серьезная ситуация с больными детьми. Очень много детей из социально незащищенных семей нуждается в помощи и для них большой проблемой доехать в областную больницу и начать лечиться. Это стоит достаточно больших денег. Сейчас формируется группа детей из Марьинки, Красногоровки, Светлодарска, Мироновского (Донецкая обл., – ред.) – это около 30 детей, которых мы мечтаем пролечить в соляной шахте [города Соледар]. Все до копейки деньги, которые будут получены от реализации книг, пойдут на этот проект, на лечение детей», – рассказал Кутовой, добавив, что уже есть предварительные договоренности с санаторием, который готов принять этих детей.

Купить дилогию «Письма издалека» можно будет через интернет-магазин. Кутовой призвал к сотрудничеству сети книжных интернет-магазинов, чтобы ускорить реализацию проектов «Помощь идет» и «Помощь Восток».