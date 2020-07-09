В США обеспокоены безопасностью ОБСЕ на Донбассе

В США обеспокоены сообщениями о стрельбе и взрывах вблизи позиций Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе. Об этом заявил во время своего выступления в Постоянном совете ОБСЕ в Вене посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, передает УНН.

«Мы обеспокоены рядом недавних серьезных инцидентов, в которых наблюдатели подвергались обстрелу из стрелкового оружия или взрывам вблизи их позиций. Безопасность наблюдателей СММ должна быть наивысшим приоритетом для всех государств-участников, и мы приветствуем ваши постоянные усилия по обеспечению их благополучия», – сказал дипломат.

Он также подчеркнул необходимость обеспечения передвижения СММ по всей территории Украины.

«Тем не менее силы, возглавляемые Россией, продолжают преследовать наблюдателей и задерживать или блокировать их передвижение. В период с апреля по июнь передвижение СММ было ограничено 273 раза; все, кроме 11 таких случаев, произошли на территории, контролируемой Россией», – сообщил Гилмор.

Кроме того, он упомянул о более чем 150 случаях помех сигналам беспилотных летательных аппаратов, которые привели к потере или повреждению 5 мини-беспилотников.

Также, по его словам, с 1 июня Миссия сообщила о трех случаях, когда камеры СММ подвергались нападениям со стороны российских сил и были либо повреждены, либо уничтожены.

«БПЛА и камеры являются неотъемлемым компонентом операций СММ, особенно в период, когда Миссия действует при сокращенном штате. Не смущает ли моих российских коллег то, что их марионеточные силы неделю за неделей занимаются подобным мелким вандализмом, уничтожая имущество этой организации, за которое платят члены этого совета? Можно подумать, что, откровенно говоря, элементарное самоуважение могло бы заставить их положить конец такому поведению», – добавил посол.