Без жилья и пенсии, с украденными миллионами: 73-летняя экс-пленница «ЛНР» не может добиться выплат

Пенсионерка Анастасия Мухина в Луганске расклеивала проукраинские листовки, из-за чего попала в плен «ЛНР». После освобождения в декабре прошлого года она поселилась в Киеве, но не получает законную пенсию, пособие переселенца и не может добиться от банка возвращения украденных после ареста 2 млн грн, передают «Свои.city».

14 июня Анастасия Мухина отметила 73-летие: без средств к существованию, без крыши над головой и с подорванным здоровьем.

За плечами Анастасии Владимировны более 30 лет трудового стажа. Незадолго до выхода на пенсию луганчанка уехала на Кипр. Трудилась на двух-трех работах одновременно – убирала в квартирах киприотов, готовила еду, присматривала за детьми. И вышла замуж за местного жителя. Последний раз Анастасия Владимировна видела своего супруга в 2008 году.

«Мама сильно заболела. Муж поддержал мое решение – и я вернулась в Луганск. Неоднократно предпринимала попытки перевезти маму на Кипр, но она наотрез отказывалась. И пока досматривала маму, муж умер. Я даже не смогла поехать на похороны. За день до смерти супруга моя мама сломала ногу и окончательно слегла, а кроме меня за ней некому было присматривать. В ноябре 2013-го мама умерла. Слава Богу, она не дожила и не увидела, что стало с нашим любимым городом», – рассказывает Мухина.

После 2014 года оставалась в уже неподконтрольном украинской власти Луганске, т.к. «на мне был брат, он инвалид первой группы, он нуждался в моей помощи».

Женщина с единомышленниками расклеивала по городу рукописные листовки и кидала в почтовые ящики: «Донбасс, вставай! Россия тебя предала! Выбирайте будущее, выбирайте Украину!».

8 февраля 2018 года она расклеивала очередную партию листовок, и ее задержали. В «ЛНР» сначала инкриминировали ей 13 статей, а «судили» по 6-ти: «за измену», «шпионаж», изготовление взрывоопасных веществ, нарушение целостности «ЛНР», разжигание межнациональной ненависти. Посадили на 16 лет.

В день ареста и на следующий день квартиру Анастасии обыскали. Забрали все документы, в том числе на недвижимость и вклады. На банковских счетах у Мухиной было около 2 млн грн. Она заработала их тяжелым трудом на Кипре, чтобы безбедно прожить старость.

После освобождения 29 декабря 2019 года Анастасия Мухина обратилась в банк, но оказалось, что на ее имя никакого депозита уже нет. В ходе разбирательств выяснилось, что ее вклад сняли по поддельной доверенности, пока женщина находилась в плену.

«Нотариус из Луганска выписала якобы от меня доверенность на одного человека. Я даже знаю, на кого. И этот человек за один день снял все мои сбережения. Хотя в военное время такие большие суммы выдаются частями и точно не в один день. В договорах с банком и в той доверенности, которая якобы от моего имени была предоставлена, совершенно разные подписи. Непонятно, как работники банка могли выдать крупную сумму по такой доверенности? Там же невооруженным глазом видно, что подпись не моя. Вот жду разъяснения от банка», – говорит женщина.

Сейчас у Анастасии Владимировны на руках пенсионное удостоверение, трудовая книжка и паспорт гражданки Украины, который ей оформили после освобождения. А вот пенсионную карточку все еще восстанавливают. С момента освобождения прошло полгода, но все это время она не получает положенные ей выплаты.

Спасло женщину лишь то, что она в числе первых получила от государства 100 тысяч гривен, обещанные всем освобожденным из плена. На эти средства сейчас и живет.

Приютил Мухину ее земляк Алексей Сизанович. В «ЛНР» его задержали весной 2015 года за «подрывную деятельность». Затем переправили в Россию, где суд Ростова вынес приговор – 12 лет тюрьмы. Мужчину освободили в сентябре прошлого года вместе с Олегом Сенцовым, Александром Кольченко, Владимиром Балухом и другими политзаключенными, незаконно удерживаемыми в РФ. Фонд Виктора Пинчука купил пенсионеру-подпольщику жилье в Голосеевском районе Киева.

Сизанович ведет борьбу с Пенсионным фондом с октября 2019 года. И пока проигрывает. Выживает за счет стипендии имени Левка Лукьяненко. Но она выплачивается всего год. Уже сейчас Алексей Иванович раздумывает о продаже квартиры и приобретении другого, более дешевого жилья. На вырученную разницу собирается жить.

Получается, в скором времени Анастасия Владимировна может остаться на улице.

Кроме того, после почти двух лет плена у женщины развились ряд заболеваний, на лечение тоже нужны деньги.

«Когда нас только освободили, власть обещала помочь, обещала, что будет полное лечение и что без жилья не останемся. Я не знаю, куда надо стучаться, чтобы мой жилищный вопрос решили, но пока есть силы, буду добиваться положенного», – отмечает Мухина.

А также озвучивает свою мечту: «Хочу дожить до того момента, когда Россия согнется в коленях и будет просить прощения у нашей страны за все наше горе и слезы. У меня в роду все долгожительницы – бабушка умерла в возрасте 103 лет, маме было 92 года. Я плен пережила, теперь нужны силы для борьбы с бюрократией и для того, чтобы увидеть падение путинской России».