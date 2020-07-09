Украина не признает «аттестаты», выданные на неподконтрольных территориях, – нардеп

Украина по-прежнему не признает «аттестаты», выданные выпускникам на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 июля, в ходе брифинга на тему: «"Зеленый свет" для выпускников с оккупированных территорий: Возможные последствия разрешения поступать в украинские вузы без сдачи ВНО» рассказал народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак (фракция «Слуга народа»).

Законопроект президента №3734*, по его словам, расширяет возможности для поступления детей с неподконтрольных украинским властям частей Донбасса и аннексированного Крыма.

Также Бабак сообщил, что для детей с неподконтрольного Донбасса и Крыма будет определена отдельная квота на поступление в вузы. «Когда мы рассматривали этот проект закона у себя на комитете, мы попросили премьер-министра, чтобы он выделил эту квоту отдельно, как дополнение к количеству бюджетных мест, которая есть сейчас в Украине для широкого поступления. Тогда они вообще ни с кем не будут конкурировать. Насколько мне известно, по моим данным, сейчас Министерство образования и науки с Министерством экономики уже на финишной прямой по согласованию этой дополнительной бюджетной квоты», – рассказал нардеп.

Кроме того, по словам главы профильного комитета, проблемы с переводом детей погибших или раненых участников АТО/ООС нет. «Что касается детей других категорий людей, погибших или раненых на фронте, они переводятся на бюджет автоматически. Я не видел еще ни одного заявления, которое не было бы удовлетворено Министерством образования, с просьбой перевести с контракта на бюджет ребенка погибшего бойца», – сообщил Бабак.

Также он отметил, что в Украине не признаются «аттестаты», выданные на неподконтрольных территориях. «Дети обращаются в центры "Крым-Украина" или "Донбасс-Украина", сдают 2 экзамена, получают украинское свидетельство о среднем образовании, а затем сдают внутренние экзамены», – уточнил Сергей Бабак.

*Отметим, что законопроект №3734 «О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей» подписан председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Как указано в карточке законопроекта на сайте парламента, закон уже возвращен с подписью председателя ВР и 8 июля передан на подпись президента.