Украинцы должны смириться: Дмитрий Медведев высказался по Крыму и Донбассу

Украинцы должны смириться с реалиями по аннексированному Крыму и неподконтрольной части Донбасса. Об этом в интервью российской «Комсомольской правде» заявил экс-президент РФ, экс-премьер РФ, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Об Украине могу лишь сказать, что после того, что там произошло, наши отношения, естественно, изменились. Изменились они и в силу понятных причин после проведения референдума в Крыму и воссоединения Крыма с Россией. Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны», – заявил он.

Медведев также сообщил, что после ухода с поста премьер-министра у него с Владимиром Путиным сохранились «по-прежнему добрые товарищеские отношения». «Сейчас в силу той должности, которую я занимаю, я являюсь его заместителем, который отвечает за функционирование Совета безопасности. Ровно поэтому мы регулярно общаемся в различных форматах… И как председатель крупнейшей партии – "Единой России" – я периодически обращаюсь к нему по партийной проблематике», – сказал экс-премьер.