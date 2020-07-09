На Донетчине сообщили, сколько можно заработать на домашней солнечной электростанции

Жители Донецкой области уже установили 477 частных станций, преобразующих энергию солнца в электрическую. Часть произведенной электроэнергии они используют на собственные нужды, а излишек продают в сеть по «зеленому» тарифу. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает компания Yasno, которая поставляет электроэнергию в регионе.

В июне в Донецкой области появилось 19 новых частных электростанций. Яркое летнее солнце позволило собственникам сгенерировать почти 2 млн кВт·ч энергии и заработать по «зеленому» тарифу 7,6 млн грн.

«Всего же за полгода 2020-го Yasno приобрел у владельцев домашних станций региона 33 млн кВт·ч "чистой" энергии на сумму 26,6 млн грн. Лидеры по количеству установок – Мариуполь (114), Славянск (54), Мангуш (51), Никольское (49)», – говорится в сообщении.

Для удобства клиентов, которые размышляют о приобретении солнечных панелей, в Yasno создали калькулятор прибыльности станции (см. по ссылке). Теперь каждый потребитель может рассчитать, какая мощность установки будет оптимальной именно для него и сколько он сможет заработать.

Чтобы рассчитать прибыльность солнечной станции с помощью онлайн-калькулятора, достаточно:

выбрать область, где расположено домохозяйство;

указать приблизительное потребление электроэнергии в месяц;

выбрать желаемую мощность станции.

В зависимости от выбранной мощности клиент сможет увидеть:

сколько электроэнергии станция генерирует за год;

сколько удастся сэкономить на электроэнергии на собственные нужды дома;

сколько владелец станции заработает.

Таким образом можно сориентироваться, какая минимальная мощность вам подходит. Конечно же, каждая крыша будет генерировать разное количество энергии в зависимости от региона, класса оборудования, затенения, угла наклона и т. п. Поэтому результат предоставляется среднестатистическим с возможным отклонением до 5.

«Окупаемость домашней солнечной станции составляет в среднем 5 лет, а возможность почувствовать себя полностью энергонезависимым доступна сразу после установки… Такие станции могут установить не только частные клиенты, но и ОСМД и бюджетные организации под компенсацию собственных потребностей, что является наиболее выгодным и простым решением», – отметил директор Yasno в Донецкой области Александр Северин.