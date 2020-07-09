RU
Все новости

И через Луганщину тоже: Из России в Украину теперь можно прийти пешком

09.07.20 18:07
Пункт пропуска «Меловое» / Фото из открытых источников
Пункт пропуска «Меловое» / Фото из открытых источников

С 7 июля в Луганской области восстановлена возможность пешего пересечения границы с Россией в пункте пропуска «Меловое». Об этом сообщает пресс-служба Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону.

Отметим, что до этого дня на период карантина пересечь границу можно было лишь автотранспортом.

Так, согласно решению правительства, с 7 июля возобнавлен пеший переход и на иных пунктах пропуска на границе с Россией:

  • «Гоптовка» (Харьковская область, Дергачевский район);
  • «Бачевск» (Сумская область, Глуховский район);
  • «Юнаковка» (Сумская область, Сумской район);
  • также границе с Россией и Беларусью в пункте пропуска «Сеньковка» (Черниговская область, Городнянский район).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк