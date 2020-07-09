И через Луганщину тоже: Из России в Украину теперь можно прийти пешком

С 7 июля в Луганской области восстановлена возможность пешего пересечения границы с Россией в пункте пропуска «Меловое». Об этом сообщает пресс-служба Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону.

Отметим, что до этого дня на период карантина пересечь границу можно было лишь автотранспортом.

Так, согласно решению правительства, с 7 июля возобнавлен пеший переход и на иных пунктах пропуска на границе с Россией: