И через Луганщину тоже: Из России в Украину теперь можно прийти пешком

С 7 июля в Луганской области восстановлена возможность пешего пересечения границы с Россией в пункте пропуска «Меловое». Об этом сообщает пресс-служба Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону.
Отметим, что до этого дня на период карантина пересечь границу можно было лишь автотранспортом.
Так, согласно решению правительства, с 7 июля возобнавлен пеший переход и на иных пунктах пропуска на границе с Россией:
- «Гоптовка» (Харьковская область, Дергачевский район);
- «Бачевск» (Сумская область, Глуховский район);
- «Юнаковка» (Сумская область, Сумской район);
- также границе с Россией и Беларусью в пункте пропуска «Сеньковка» (Черниговская область, Городнянский район).