В «ДНР» сотрудникам ОБСЕ разрешили не проходить обсервацию

В «ДНР» было принято решение отменить требование о прохождении сотрудниками миссии ОБСЕ карантина при въезде в «республику», но при условии, что въезжающие лица предъявят отрицательные результаты теста на коронавирус. Об этом сегодня, 9 июля, соощила «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова.

«На заседании Контактной группы 25 июня Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Посол Яшар Халит Чевик просил нас рассмотреть вопрос об отмене требования по прохождению карантина при пересечении линии соприкосновения, выражая согласие с необходимостью для сотрудников миссии иметь при себе результат тестирования. Мы рассмотрели эту просьбу и… приняли решение упростить порядок допуска сотрудников миссии на территорию республики», – сказала она.

Кроме того, что при въезде в «ДНР» у сотрудников Миссии на руках должны быть отрицательные результаты теста на COVID-19, они также должны пройти повторный тест через 14 дней.

«В ближайшее время данное решение и все необходимые разъяснения будут в рабочем порядке официально доведены до представителей СММ ОБСЕ», – заверила Никонорова.

Напомним, что «ДНР» до сих пор не пускает на подконтрольную ей территорию сотрудников миссии ОБСЕ, ссылаясь на карантин. Эта тема в очередной раз поднималась вчера, 8 июля, на заседании Трехсторонней контактной группы.