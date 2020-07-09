Из-за лифта: Житель Бахмута почти год не был на улице (Видео)

Почти год не выходил из собственной квартиры житель Бахмута (Донецкая обл.) Николай Пацай. Мужчина передвигается на инвалидной коляске, живет на 8 этаже. Но в прошлом году в доме перестал работать лифт. При этом жильцы собрали на его ремонт требуемую от них сумму еще полгода назад.

Каждое утро Николай Пацай садится на коляску и выезжает в подъезд на площадку, чтобы проверить – не заработал ли лифт. Последний раз на прогулке был осенью прошлого года.

«Я уже 10 месяцев в самоизоляции. Лифт не работает. Я без ног. Выехать на улицу не могу. Чтобы с 8 этажа меня вынесли ребята – такой возможности нет», – сетует пенсионер.

Общение с друзьями сейчас Николаю заменили книги и телевизор.

Мужчина вспоминает, что когда лифт работал, он ежедневно выходил на улицу на костылях. Но зимой ему ампутировали вторую ногу, и теперь он пользуется только инвалидной коляской.

«Два раза в день я выходил – утром до 13 часов, и вечером после 16-ти выйду и гулял до 8 вечера. Главное, что я общался с людьми, было с кем и о чем поговорить. И я же двигался. А в сентябре лифт остановился. Я даже грешу на то, что мне вторую ногу отрезали из-за того, что я перестал двигаться», – говорит Пацай.

В квартире он живет вместе с онкобольной супругой Татьяной. «Мы – живые люди. Мы тут все – пенсионеры, все больные. В соседней квартире живет женщина – не выходит. Внизу живет женщина – не выходит. Потому что по лестнице тяжело подниматься. Крик души!», – описывает ситуацию она.

Стоимость ремонта лифта – 195 тыс. грн. Жительница подъезда Марина Моргунова говорит, что часть этих средств должны были оплатить сами квартиранты: «Сначала нам нужно было собрать 19 тыс. грн., это лифтовая компания – 5% и мы – 5%».

Необходимую сумму жители подъезда собрали в феврале этого года. «Я ходила собирала по подъезду месяца три-четыре. Люди сдавали по 50 грн, потому что не могут они сдать сразу всю сумму. Но мы собрали по 313 грн. Я внесла эти деньги на счет жилищной компании для ремонта лифта, вот квитанции. Нам сказали: деньги ваши поступили, сейчас мы займемся этим вопросом. Сначала нам обещали в марте, потом в апреле. И каждый месяц нам обещают», – возмущается Моргунова.

Правозащитники отмечают, что в данном случае нарушены и конституционные права человека, и права лиц с инвалидностью. «Дома, в которых проживают лица с инвалидностью, должны быть оборудованы специальными средствами в соответствии с индивидуальными потребностями программы реабилитации. Лица с инвалидностью должны иметь возможность вести независимую жизнь, принимать участие во всех аспектах жизни общества, иметь доступ ко всем правам наравне с иными гражданами. Оборудование домов, подъездов – это обязанность жилищно-коммунальной организации и органов местного самоуправления», – комментирует Оксана Болотюк, начальник Бахмутского бюро правовой помощи.

В управляющей жилкомпании говорят, что уже заключили договор на ремонт лифта. «В этом доме лифт не работает с 2019 года. Причина – завершился срок эксплуатации. Сейчас проведен тендер на проведение капитального ремонта, составлен договор. Работы планируется выполнить до конца этого года», – сообщил Андрей Мисечко, главный инженер Бахмутской жилищной управляющей компании.

Более точную дату проведения ремонта в ЖУК не называют. Говорят, что это зависит от того, когда поступят деньги из городского бюджета.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»