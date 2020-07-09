Международные посредники на Донбассе потребуются еще долго, – аналитик

В вопросе Донбасса помощь ОБСЕ и других международных посредников Украине понадобится еще довольно длительное время. Такое мнение высказала аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко, передает «Громадське радіо».

«Даже если предположить фантастическое развитие событий и что осенью мы [проведем там выборы и] вернем временно оккупированные территории. Почему фантастический? Потому что я пока оснований для такого оптимизма не вижу. Почему долго? Потому что для того, чтобы решить все проблемы, которые возникают с возвратом территорий, нам действительно нужна разного рода международная помощь и структур ООН, и ОБСЕ», – считает Тищенко.

Она отметила, что такая помощь необходима по разным аспектам: экология, безопасность разминирования, социальные и экономические вопросы, организация системы управления и пр. «Потому что 6 лет мы не имеем там легитимных управленческих органов, представительных органов, там невозможно провести выборы. То есть мне кажется, это длинная история на долгое время», – говорит аналитик.

Сейчас в «Л-ДНР» в управленческих структурах работают люди, многих из которых после освобождения неподконтрольного Донбасса нужно будет менять. Но не всех. Эти моменты будут учтены в системе переходного правосудия.

«Нужно будет квалифицировать определенную деятельность или поведение людей, которые сегодня находятся в условиях оккупации и которые не совершили преступлений уголовного характера. Они просто были в той квази-системе управления, реализовывали либо не реализовывали какие-то политики или сценарии. И я не думаю, что мы должны руководствоваться подходами "чистки" в общих категорий – все учителя или врачи должны быть освобождены, нет, это недопустимо. Это сложный процесс и пока у нас он законодательно не определен. Очевидно, что это должны быть персональные кейсы и подходы люстрационного типа», – продолжила Тищенко .

При этом первые шаги, которые необходимо предпринять после возврата территорий, необходимо продумать заранее. «Первые шаги – это вопрос различных социальных политик, в частности, вещи, связанные с коммуникацией и информационной политикой. Это понимание определенной системы управления, которая должна там быть. Параллельно это и экологическая ситуация, это и ситуация безопасности, начиная от общественной безопасности, заканчивая разминированием», – отметила эксперт.