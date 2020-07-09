Полицейские Донетчины пояснили, когда можно оплатить лишь 50% штафа за нарушение ПДД

Многие граждане неверно платят административные штрафы за нарушение правил дорожного движения. В частности, это касается оплаты 50% взысканий. Об этом сегодня, 9 июля, рассказали в пресс-службе батальона патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск.

«Подчеркиваем, что оплата 50% размера административного штрафа действует только на те нарушения правил дорожного движения, которые зафиксированы исключительно в автоматическом режиме (камерами автофиксации, которые сейчас есть в Киеве и Киевской области). И если штраф уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления», – пояснили полицейские.

При этом нарушение правил дорожного движения, которые зафиксированы не в автоматическом режиме, штраф уплачивается в полном размере в течение 15 суток.

Также в батальоне обратили внимание, что если не верно внесены реквизиты, неправильно указана сумма штрафа, не указаны серия и номер постановления в назначении платежа, то это постановление считается не выполненным, ведь уплата штрафа не будет засчитана.

В полиции напомнили реквизиты для оплаты штрафов в Донецкой области для уплаты штрафов за нарушение ПДД, которые были зафиксированы не в автоматическом режиме: р/р UA 198999980313090149000005001, ЄДРПОУ – 37967785, отримувач: Донецьке УК/Дон.обл./21081300.

Оплата штрафов за нарушение ПДД, которые были зафиксированы в автоматическом режиме: р/р UA088999980333209397000026001, ЄДРПОУ – 37993783, одержувач: ГУК у м. Києві /м. Київ/21081800.