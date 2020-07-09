Жизнь на полную громкость: Фонд Рината Ахметова помог маленькому Семену Сибирко

6-летний Семен Сибирко живет под Киевом. Мальчик очень активный и непоседливый, поэтому взрослые всегда в напряжении, ведь у Семы – тугоухость. Историю малыша рассказал Фонд Рината Ахметова.

«Вблизи он слышит хорошо, а вот на расстоянии плохо… Он не реагирует, если кто-то крикнет», – отмечает мама Наталья.

Родители переживали, что из-за болезни сын будет отставать в развитии, замкнется в себе. Тем более прецеденты уже были.

«Бывает, что другие детки говорят между собой и смеются, а Семен переживает, что говорят о нем. Он может что-то недослышать и накручивает себя», – поясняет Наталья Сибирко.

В сентябре мальчик должен пойти в первый класс и это еще один повод для беспокойства – ведь учиться в обычной школе с плохим слухом крайне тяжело.

Все эти проблемы могли решить современные слуховые аппараты. Но родители Семена живут скромно, позволить себе такую покупку не могли.

«Хотели взять аппараты в кредит, но даже в этом случае могли бы купить самую простую модель. Врач сказала, что такой аппарат не помог бы нашему сыну. Нам посоветовали обратиться за помощью в Фонд Рината Ахметова», – говорит Олег Сибирко, папа мальчика.

Так Семен стал участником проекта «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу!». Фонд приобрел для него два высокочувствительных слуховых аппарата. Теперь он впервые в жизни слышит жизнь на полную громкость.

«Благодарю Фонд и лично Рината Леонидовича за то, что подарил нам эти аппараты. С ними наш ребенок слышит мир так же, как мы. Спасибо, что не оставили нас с бедой один на один», – говорит Наталья Сибирко.