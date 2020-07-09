Луганщина: Рецидивиста за ограбление и изнасилование приговорили к 8 годам тюрьмы

В Луганской области жителя Новопсковского района за ограбление и изнасилование суд приговорил к 8 годам тюрьмы. До этого он уже 7 раз был судим. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в августе 2019 года 57-летний мужчина освободился из мест лишения свободы после 14-летнего срока отбывания наказания. И на третий же день совершил очередное преступление.

«Злоумышленник проник на территорию частного домовладения в одном из населенных пунктов Старобельского района, где проживала одинокая пожилая женщина. Ударив ее несколько раз кулаком в лицо, обвиняемый завладел мобильным телефоном и сбережениями пенсионерки в сумме 1000 гривен. В дальнейшем с целью удовлетворения своей половой страсти последний совершил в отношении женщины действия сексуального характера. Угрожая потерпевшей, вступил в половую связь против ее воли», – говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства свою виновность в изнасиловании обвиняемый категорически отрицал.

В итоге, Старобельский районный суд признан его виновным в открытом похищении чужого имущества и изнасиловании (ч. 3 ст. 186, ч. 1 ст. 152 УК Украины). И приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы.

«Ранее мужчина 7 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления против собственности», – уточнили в прокуратуре.