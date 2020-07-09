Впервые в Украине: В Луцке сделали платными фонтаны (Фото)

«Луцкводоканал» ввел новую платную услугу «работа фонтана». Заказать ее можно по будням с 10:00 до 22:00. Сделали это для того, чтобы сохранить и усовершенствовать работу фонтанов, передает «Громадське радіо».

«Мы решили дать возможность каждому гражданину или бизнесу сделать для кого-то приятное, определенное благо, заказав эту услугу. Как нам город платит, так же может заплатить любой человек», – говорит директор «Луцкводоканала» Виктор Гуменюк.

Лучане и гости города на это нововведение отреагировали по-разному.

«У меня нет слов. Потому что это вообще уже... Я не знаю, что сказать», – говорит Ольга Волынь.

«Платный фонтан? Это какая-то ерунда. Нет, не знаю. Я считаю, что это – не разумно», – добавляет Лариса Дмитрук.

«Это что-то экзотическое, если так подумать. Мне кажется, что в Луцке таких людей мало, которым бы это пригодилось», – замечает Александр Мякота.

В Луцке – 4 действующих фонтана, еще один, на Театральной площади, – ремонтируют. По словам руководителя предприятия, стоимость часа работы фонтана составит от 200 до 667 грн. Цены на фонтаны будут отличаться. Потому что, каждый из них имеет свои особенности, различные расходы электроэнергии и воды.

Фонтаны в Луцке работают в выходные и праздничные дни, в будни – простаивают.

По словам юриста Татьяны Евчук, «Луцкводоканал» в соответствии с уставом предприятия вправе предоставлять подобные платные услуги населению и юридическим лицам. «Соответственно, когда вы заказываете данную услугу, заключаете таким образом договор с водоканалом, который оплачиваете. Ведь на сегодня в их обслуживании находится 5 фонтанов в Луцке и, соответственно, заказать данную услугу можно лишь относительно этих 5-ти фонтанов. Как определено нашим городским советом, фонтаны работают только в выходные и праздничные дни. А данная услуга позволит заказать такой подарок в будний день», – пояснила она.

Платные фонтаны в Луцке это – первая платная услуга работы фонтанов в Украине.