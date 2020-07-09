В «ДНР» коронавирусом заболел 51 ребенок

В «ДНР» на сегодня, 9 июля, диагностирован 51 случай коронавирусной инфекции у несовершеннолетних жителей (4% от общего числа инфицированных). Об этом на брифинге в Донецке сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

«Коронавирусная инфекция зарегистрирована у 51 ребенка (жители до 18 лет). В стационарных условиях пролечено 16 детей. Во всех случаях болезнь протекала в легкой форме», – отметила Долгошапко.

Она добавила, что у остальных 35 детей болезнь протекала в бессимптомной форме, поэтому было решено таких пациентов изолировать на дому. По месту жительства они наблюдались участковыми терапевтами.

Отмечается, что коронавирус выявлен преимущественно у тех детей, которые контактировали с зараженными. На сегодняшний день летальных случаев среди несовершеннолетних нет.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 июля в Украине COVID-19 заболели 51 224 человека (24 784 пациента выздоровели, 1 327 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 748 инфицированных (выздоровели – 258 пациентов, летальных случаев – 10), Луганской области – 91 случай (выздоровели 72 человека, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1 319 заразившихся (выздоровели 594 человек, летальных случаев – 78). В «ЛНР» – 542 случая COVID-19 (выздоровели 446 человек, летальных случаев – 13).