В Мариуполе установили гигантского голубя со спецэффектами (Фотофакт)

В Мариуполе на площади Свободы, которая сейчас находится в стадии масштабной реконструкции, установили гигантского металлического голубя, передает «Сайт города Мариуполя».

Металлическая конструкция на столбе будет выполнять роль прожектора и имеет ряд спецэффектов. Все их можно будет увидеть после завершения реконструкции.

При этом на площади смонтируют еще несколько подобных конструкций.

Но все же «фишкой» площади станет фонтан, под которым можно будет пройти. Его уже установили и зимой он запускался в тестовом режиме. Реконструкция площади и установка фонтана обойдется городу в 68,3 млн грн.

Сейчас на площади активно монтируются зрительские трибуны. Появится здесь и символическая композиция «Колокол мира», на который будут написаны цитаты великих людей. Также на площади установят большой цветной экран.