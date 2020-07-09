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Без проблем на 10 лет: На Донетчине показали ход ремонта трассы между Покровском и Мирноградом (Видео)

09.07.20 19:39

В Донецкой области в рамках президентского проекта «Большая стройка» продолжается капитальный ремонт дороги государственного значения Н-32 Покровск – Бахмут – Михайловка. Об этом сегодня, 9 июля, на своем Telegram-канале рассказал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что интенсивные ремонтные работы ведутся на нескольких участках.

В этот раз он представил видео, на котором демонстрируется участок между Мирноградом и Покровском (6+ 490 км – 8 + 398 км).

«Ее уже отфрезеровали, расширили, укрепили органоминеральной смесью, заасфальтировали. Впереди – работы по обустройству обочин, дренажной системы и прокладка водопропускных труб», – отметил губернатор.

По его словам, дорожники работают быстро и качественно. «Подрядчик – ООО "Автомагистраль" – гарантирует, что водители не будут иметь здесь проблем не менее 10 лет», – заключил Кириленко.

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