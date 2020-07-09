Обвиняли в «разжигании ненависти»: В «ЛНР» освободили корреспондента «России сегодня» (Фото)

В «ЛНР» после 5-месячного удержания освободили регионального фотокорреспондента агентства «Россия сегодня» в Луганске Виталия Ромаса. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Друзья, спасибо за поздравления! Вынуждено долгое время отсутствовал здесь. Теперь вернулся)», – написал Ромас 25 июня.

Его подписчики первоначально засомневались, что пост написан именно Виталием. Но Ромас в комментарии подтвердил, что пишет сам. О том, что с ним произошло, корреспондент не сообщает.

В подтверждении того, что он сам управляет своей страницей, Виталий 5 июля опубликовал первый фоторепортаж после освобождения.

«Жара окончательно решила нас "добить"… На фото – карьер за Краснодоном. Есть платная (50 руб.) и бесплатная парковка. "Пляж" условный с дальней стороны карьера от Краснодона. Дно – камни, лучше брать с собой специальную обувь. Вода – чистая, не холодная», – проанонсировал Ромас фото.

Напомним, что Виталий Ромас до 2014 года работал на Луганщине оператором украинского телеканала «Интер». Затем он был внештатным фотокорреспондентом агентства «Россия сегодня», сотрудничал и с другими российскими СМИ. Ромас имел «аккредитацию представителя СМИ в ЛНР», однако ее не продлили в октябре 2019 года. «Аккредитация» при «народной милиции ЛНР» (так называется «республиканская» армия) истекла в феврале 2020 года.

О его задержании в Луганске представителями «министерства госбезопасности ЛНР» российские СМИ сообщили 28 февраля 2020 года.

Согласно письма главы «МГБ ЛНР» Анатолия Антонова в адрес МИА «Россия сегодня», на самом деле Ромаса задержали еще 15 января («применены меры превентивного задержания»). Затем 20 февраля в отношении него было возбуждено «уголовное дело» по статье «разжигание ненависти». Санкции статьи предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на 5 лет.