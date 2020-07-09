Славянск получил три современных аппарата ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Сегодня, 9 июля, Фонд Рината Ахметова совместно с SCM передал медикам Славянска три аппарата искусственной вентиляции легких. Вручение на базе Областной детской больницы в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Темпы заболевания коронавируcом в Украине не снижаются, пациентов с тяжелыми осложнениями от COVID-19 все еще много. Спасти их жизни и здоровье помогает искусственная вентиляция легких. Фонд Рината Ахметова закупил 200 современных аппаратов ИВЛ высокого класса и недавно доставил в Украину вторую крупную партию – 70 единиц. Это рекордная поставка в страну подобного оборудования с начала карантина. Сейчас аппараты поступают в регионы», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Городской голова Славянска Вадим Лях отметил, что поддержка Фонда Рината Ахметова очень важна для города, поскольку коронавирус не обошел его стороной. «Благодарим Фонд Рината Ахметова за многолетнюю плодотворную работу. Этот подарок как никогда кстати. Славянск сейчас бьет антирекорды по коронавирусу. Дай Бог, чтобы аппараты не пригодились, но к беде нужно быть готовым всегда», – сказал он.

Представитель SCM в Донецком штабе по борьбе с коронавирусом Александр Вишняков пожелал медикам Славянска, чтобы оборудование, переданное Фондом, добавило им уверенности в противостоянии эпидемии. «Мы сейчас живем в непростое время. Очень важно уметь объединится для того, чтобы противостоять коронавирусу. В Славянске в последние недели увеличилось количество случаев заражения. Именно поэтому мы здесь. Аппараты уже установлены и начинают свою работу. Пусть они вселяют в медиков уверенность и желаю, чтобы в них не было острой необходимости», – добавил он.

Главный врач Областной детской больницы Валерий Светличный поблагодарил Фонд Рината Ахметова за помощь и поддержку и отметил, что аппараты ИВЛ нужны не только для лечения осложнений от коронавируса: «Это оборудование позволит нам бороться с различными респираторными расстройствами не только у детей, но и у взрослых. Оно поможет справиться с проблемами, которые есть сейчас у нас в городе и области, с коронавирусом. От имени 230 сотрудников больницы и 300 тысяч детей, которых мы обслуживаем».

К его словам присоединились главный врач Городской клинической больницы Владимир Степанов и заведующая консультативной поликлиникой № 2 Городской больницы №1 Оксана Голуб. «Мы очень ждали такого подарка. Аппарат современный, он очень нам нужен. Он будет использован, чтобы улучшить качество помощи жителям нашего города», – сказал Степанов.

Главный специалист отдела лечебно-профилактической помощи детям и матерям управления организации и развития медицинской помощи департамента здравоохранения облгосадминистрации Донецкой области Наталья Коваленко отметила, что качество оказания медицинской помощи зависит не только от мастерства врачей, но и оборудования, на котором они работают. «Как педиатру мне особенно приятно, что один из аппаратов получает детская областная больница. Надеюсь, что он не понадобится нашим крохам, но если такая необходимость возникнет, то профессионализм врачей и это оборудование позволит малышам получить самую лучшую медицинскую помощь», – сказала она.

Врачам Славянска, прошедшим онлайн-обучение для медиков, работающих с аппаратами ИВЛ, организованное Фондом Рината Ахметова совместно с МОЗ и Ассоциацией анестезиологов Украины, были вручены соответствующие сертификаты. Кроме того, медики получили подарок от Фонда – возможность заказать себе комплект медицинской одежды, которая будет пошита по специальному заказу.

«Спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что в трудный момент пандемии пришел на помощь стране. Отдельная благодарность за обучение специалистов. Ну, и аппараты, которые мы получили. Это надежда для больных», – сказал Владимир Буря, один из врачей, которые принимали участие в вебинаре.

В пресс-службе напомнили, что первые транши аппаратов ИВЛ Фонд Рината Ахметова закупил и передал в государственные больницы Украины еще в марте 2020 года, они уже спасают жизни. В частности, высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. Также аппарат ИВЛ SV 300 высокого класса Фонд Рината Ахметова передал Городской больнице скорой помощи Тернополя. В названных больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской̆, Ивано-Франковской, Луганской̆, Донецкой̆, Днепропетровской̆, Полтавской̆, Житомирской̆, Киевской̆, Тернопольской̆, Ровенской̆, Закарпатской̆ и Харьковской̆ областях, а также в Киеве.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.