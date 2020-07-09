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В Украине заменили языкового омбудсмена

09.07.20 21:09
Тарас Кремень
Тарас Кремень / Фото: facebook.com

Кабинет министров назначил Тараса Кремня Уполномоченным по защите государственного языка. Об этом на своей Facebook-странице сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Вызов перед ним стоит непростой, задач много. Желаю сил и выдержки. Надеюсь офис омбудсмена заработает в ближайшее время. Создание секретариата со штатом до 50 человек – проголосовали на заседании [Кабмина] две недели назад», – написал Ткаченко.

Напомним, что с ноября 2019 года данный пост занимала Татьяна Монахова. Но в апреле 2020 года она подала в отставку. Как поясняла в интервью СМИ, причина в том, что полгода работала без зарплаты и собственного секретариата.

Тарас Кремень родом из Николаевской области, после Майдана возглавлял Николаевский областной совет. Был народным депутатом 8 созыва, работал в образовательном комитете.

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