С современным корейским оборудованием: На Луганщине запустили новую ТЭС (Фото)

В Кременной (Луганская обл.) официально ввели в эксплуатацию теплоэлектростанцию. Строили ее около года, еще 3 потратили на проектные работы и закупку необходимого оборудования. На все работы «Укрэнерго» потратил более миллиарда гривен из своего фонда, передает «Громадське радіо».

Основным источником питания Луганщины до этого была Луганская ТЭС в прифронтовом городе Счастье. Каждый обстрел со стороны «ЛНР» мог обесточить регион полностью.

Теперь Кременская подстанция подключила область к единой энергосистеме Украины и сможет предоставить столько электроэнергии, сколько необходимо, отметил директор по эксплуатации и развитию компании «Укрэнерго» Алексей Брехт.

Мощность новостройки – 500 киловольт. Оборудование – корейское с гарантийным сроком – 25 лет. По словам Брехта, такая подстанция – первая в Украине.

«Я могу абсолютно спокойно коснуться этой трубы, в которой буквально 10-15 сантиметров до оболочки находится токоведущая часть напряжением 220 киловольт. Это современное решение, которое есть сегодня в мире относительно технологичности и эффективности работы оборудования. Оно позволяет, прежде всего, как уменьшить объем необходимой площади для строительства объекта, так и сократить очень существенно операционные расходы компании на обслуживание», – говорит Брехт.

Сейчас Украина соединена с энергосистемой стран СНГ. Контроль-блок находится в Российской Федерации. С 2023 года страна должна присоединиться к европейской энергосистеме, а для того в 2022 году отключиться от энергосистем России и Белоруссии.

«2022 год – это год, когда мы должны выйти в "островной режим". Ненадолго. И 2023 год – это год, когда мы синхронизируем свои сети и станем частью интегрированного европейского рынка. Потребители будут иметь больше опций, где купить эту электрическую энергию. Потенциально они смогут ее купить в Европе. Ну, мы говорим, прежде всего, о промышленных потребителей», – добавляет и.о. председателя правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Теперь «Укрэнерго» планирует построить подобную подстанцию в Кременчуге. Она будет немного меньше по мощности – 330 киловольт, но также с корейским новейшим оборудования. Ее планируют ввести в эксплуатацию в первой половине следующего года.