Мариуполь и Славянск: Кириленко сообщил о новых инфицированных COVID-19 (Карта)

Сегодня, 9 июля, в Донецкой области COVID-19 обнаружили у трех жительниц региона. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Так, заболели: 58-летняя жительница Мариуполя и 2 жительницы Славянска – 43 и 67 лет.

За сутки выздоровели 7 пациентов.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтвержден 751 случай COVID-19, из них:

выздоровели – 265 пациентов;

находятся на лечении – 476 человек;

летальных случаев – 10.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 июля в Украине COVID-19 заболели 51 224 человека (24 784 пациента выздоровели, 1 327 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 748 инфицированных (выздоровели – 258 пациентов, летальных случаев – 10), Луганской области – 91 случай (выздоровели 72 человека, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1 319 заразившихся (выздоровели 594 человек, летальных случаев – 78). В «ЛНР» – 542 случая COVID-19 (выздоровели 446 человек, летальных случаев – 13).