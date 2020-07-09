Мы едем в пропасть: Состояние локомотивов и вагонов «Укрзализныци» – риск для железнодорожников (Видео)

Пожары, неисправные тормоза, нехватка запчастей. Таковы сегодня будни «Укрзализныци». Поезда и локомотивы изнашивают последний запас прочности. Спасать железнодорожные перевозки должны чиновники совместно с народными депутатами, но ничего не делают для этого. При этом ежеминутно железнодорожники рискуют покалечиться или погибнуть в аварийных электровозах, передает телеканал «Украина».

Помощнику машиниста грузового поезда Александру Скиба сейчас приходится проводить в дороге по 12 часов в 50-градусную жару. Говорит, что рискует каждую смену, т.к. техника неисправна. «Не хватает буквально зачастую каких-то банальных вещей. Шлинтов, колодок тормозных, уплотнительных колец, соответственно, тормоза подвижного состава будут не в уровне», – поясняет Скиба, который также является председателем первички «Свободного профсоюза железнодорожников Украины».

В электровозе подтекание масла компрессора. Мало того, что состав может не дотянуть до места назначения, масло может воспламениться. К гибели или увечья железнодорожников в таких условиях работы – одно мгновение.

«Что такое грузовой поезд с бензинном, моторный на 6 тонн? Это на уровне небольшой атомной бомбы. Мы дождемся, когда беда серьезная грянет, начнут потом искать "стрелочников", какого-нибудь рядового железнодорожника, который вынужден работать в таких условиях», – возмущается Скиба.

На прошлой журналисты направили в «Укрзализныцу» запрос, как ремонтируют поезда и сколько на это уходит денег. Однако ответа нет. Эксперты заявляют, что некоторые вагоны и локомотивы уже не ремонтировать надо, а вообще заменить. Однако «Укрзализныця» денег в обновление подвижного состава не вкладывает. Держится на остатках старой советской инфраструктуры. Ранее руководство жаловалось, что «Укрзализныця» работает в убыток.

«"Укрзализныця" ищет выход, как не быть убыточной компанией, и находит только один выход – повышение тарифов», – констатирует Константин Бондарев, член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

В Мининфраструктуры подчеркивают, что больше всего людей и грузов в Украине доставляют по железной дороге. Почему тогда не хватает денег на обслуживание поездов и локомотивов, экспертам невдомек.

«Не может "Укрзализныця" ответить на вопрос: какова стоимость проезда? Какова стоимость перевозки грузов? Поэтому надо сделать отдельную структуру, которая будет влиять в независимости от "Укрзализныци" на формирование стоимости услуги», – считает Бондарев.

Такой правительственной структурой должен стать нацрегулятор в сфере транспорта. О необходимости его создания в Мининфраструктуры заявили еще в прошлом году. Но даже проекта закона в профильном комитете Верховной Рады сейчас нет. «Сегодня никакого процесса реформ вообще не существует», – признает Бондарев

Между тем из депо ежедневно в рейсы выходят на последних запасах прочности – вагоны и локомотивы.

Бывалых железнодорожников такая разруха пугает. «Мы идем прямо в пропасть. Коллапс железной дороги – это и коллапс Украины», – резюмирует Александр Скиба.