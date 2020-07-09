13-й: В Украине установлен новый рекорд самой большой женской груди (Видео)

В Украине установлен новый рекорд самого большого размера женской груди. Предыдущий держался 4 года.

Новый титул «Наибольшие груди Украины» теперь у Милы Кузнецовой.

«13-й размер. Но, если честно, то уже больше», – говорит Мила.

Ее обожают мужчины и недолюбливают женщины. Красавица стала виновницей не одной аварии в Киеве. «Ехал велосипедист, наехал на бордюр и просто кубарем полетел. И кричит: "Нельзя таким красивым ходить!". И машины бывало сталкивались», – вспоминает девушка.

У Милы проблемы две – не может бегать и приходится заказывать белье на заказ. Потому что такого размера бюстгальтера в магазине не купишь.

Иногда девушку жалеют, мол, тяжело «носить» такие груди. «Я занимаюсь боксом. Плюс еще плаваю, мне очень нравится. Хожу к врачам – мне "ставят" спину, чтобы не было искривлений позвоночника. И когда у тебя все в порядке, то спина не болит», – делится Кузнецова.

Она вспоминает, что такой открытой она была не сразу. В детстве комплексовала из-за пышных форм. Но когда в мире получили популярность конкурсы красоты «не для худышек», поняла – пришел ее звездный час.

Девушка выиграла конкурсы формата «Size+» мисс мира и Украины.

Теперь новая вершина. Прежний рекорд Украины принадлежал девушке с охватом груди 128 см. Но Мила превзошла этот результат, ее объем – 135,5 см.

Эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин признается, что во время замеров трудно отделить мужчину от специалиста. «Тест замеров утренний, поэтому руки не дрожат, но потеют», – шутит он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»