На Донетчине появились 4 новых ландшафтных заказника (Фото)

На территории Краматорского городского совета появились 4 новых ландшафтных заказника местного значения. Об этом сообщили в Донецкой облгосадминистрации

Соответствующее распоряжение 3 июля подписал глава ДонОГА Павел Кириленко.

Общая площадь 4-х новых заказников – «Крайнее», «Среднее», «Берестовое» и «Карачун». составляет 200,2 га.

Эти природные территории включают байрачные лесные урочища природного происхождения – широколиственные древостои из кленов, липы и бересты, а также осины и лесной груши. Растут также хвойные породы деревьев, представленные сосной обыкновенной и крымской.

Из видов растений, занесенных в Красную книгу Украины, встречаются адонис волжский, шафран сетчатый, рябчик русский, тюльпаны дубравный и змеелистий.

На масштабных выходах меловых почв присутствуют раритетные комплексы кретофильних растений, многие из которых являются реликтовыми или эндемичными, некоторые – занесены в Красную книгу Украины (двурядка меловая, иссоп меловой, громовик донской).

Из «краснокнижных» видов животных и насекомых встречаются черный коршун, полевой, степной и луговой луни, орел-карлик, курганник, балобан, серый жаворонок, серый сорокопут, ломкая веретеница, узорчатый полоз, медянка обыкновенная, махаон, подалирий, поликсена, пчела-плотник, жук-олень, дыбка степная и др.

Таким образом, теперь природно-заповедный фонд Донецкой области состоит из 177 объектов, фактической площадью 100 196,87 га.