Обработка транспорта и тесты на COVID-19: В «ЛНР» озвучили условия допуска ОБСЕ в «республику»

В «ЛНР» вслед за «ДНР» также решили допустить в «республику» сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ без прохождения ими самоизоляции. Об этом сегодня, 9 июля, сообщил «министр иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего

«Мы приняли решение упростить порядок допуска сотрудников СММ ОБСЕ с Украины на территорию республики, исключить требование обязательной самоизоляции при понимании того, что мы будем иметь возможность убедиться в отрицательном результате теста на коронавирус как в момент пересечения линии разграничения, так и по прошествии 14 дней после въезда сотрудников Миссии на территорию республики. Такие изменения в указ главы ЛНР планируется внести в ближайшее время», – цитируют Дейнего местные интерне-ресурсы.

Он отметил, что таким решением «ЛНР» принимает предложение главы СММ ОБСЕ в Украине Яшара Чевика, который на заседании Трехсторонней контактной группы поднимал вопрос об отмене требования 10-дневной самоизоляции для персонала СММ, въезжающего в «ЛНР» с подконтрольной Украине территории.

«При этом он подтвердил готовность выполнять дезинфекцию транспорта миссии при пересечении линии разграничения и подтверждать отсутствие COVID-19 у въезжающих в ЛНР сотрудников миссии отрицательными результатами ПЦР-теста, выполненного не позднее, чем за три дня до момента пересечения линии разграничения», – сказал Дейнего.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» сотрудникам ОБСЕ разрешили не проходить обсервацию после прибытия с подконтрольной Украине территории.