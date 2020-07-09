Разгрузить Славянск: В прифронтовом Торецке готовят лабораторию для тестирования на COVID-19

В прифронтовом Торецке (Донецкая обл.) создают ПЦР-лабораторию и уже начали проводить ИФА-тестирование на COVID-19. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает отдел внутренней и информационной политики Военно-гражданской администрации города Торецка.

Стоимость создания ПЦР-лаборатории для проведения тестирования населения – 1 млн 377 тыс. грн. Средства выделены из бюджета Донецкой области.

«Сейчас продолжается изучение предложений для дальнейшего приобретения оборудования для ПЦР-лаборатории, которая позволит уменьшить нагрузку на лабораторию в городе Славянске», – отметили в ВГА.

На этой неделе в Торецке лаборатория иммуноферментного анализа уже начала ИФА-тестирование на COVID-19:

«Таким образом, в город Славянск будут направляться материалы только граждан, прибывших из-за границы или с временно неподконтрольной украинской власти территории. Лабораторный анализ местных жителей, направленных в стационарные отделения, которые имеют положительный результат экспресс-тестов или контактировали с инфицированными COVID-19, будет осуществляться в Торецке. Соответственно, процесс получения результатов тестирования уменьшится от 14 дней до 1-2 дней», – пояснили в ВГА.

Создание в городе ПЦР-лаборатории и осуществление ИФА-тестирования позволит не только жителям Торецкой громады, но и жителям Покровска, Селидово, Константиновки быстро получать результаты тестирования на коронавирус.

Напомним, что ранее в Торецке рассказали об особенностях борьбы с коронавирусом в прифронтовой зоне. По состоянию на 9 июля в городе зарегистрировано всего 2 случая заражения COVID-19.