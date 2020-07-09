Из-за Киселева: В Литве тоже запретили трансляции телеканалов группы Russia Today

В Литве запретили трансляцию российского телеканала RT (ранее Russia Today) из-за связей с находящимся в «черном» списке Евросоюза российским пропагандистом Дмитрием Киселевым, передает Delfi.

«С учетом информации Министерства иностранных дел Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение остановить ретрансляцию на территории Литовской Республики 5-ти программ RT», – сказал председатель комиссии Мантас Мартишюс.

Решение вступает в силу сегодня, 9 июля.

Мартишюс подчеркнул, что решение остановить программы принято по причине санкций в отношении Киселева, а не по причине нарушений, поэтому представители RT не участвовали в заседании.

«Программы останавливаются не по причине нарушений, а потому, что в список лиц, попадающих под санкции, внесено лицо, связанное с программами этого телевидения. Это господин Киселев – он не должен получать выгоду, поэтому ретрансляция программ останавливается. Это было сделано в Латвии, а сейчас – и в Литве», – добавил он.

До этого времени в Литве транслировали 5 каналов группы RT: сам RT, его версию RT HD, также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD.

Как сообщалось ранее, 7 российских телеканалов группы RT запретила у себя Латвия и призвала все государства Евросоюза последовать их примеру. Латвия свое решение мотивировала тем, что группа RT находится под фактическим контролем и единоличным управлением Дмитрия Киселева, включенного в санкционный список лиц из-за важной роли в поддержке российской пропагандой аннексии Крыма и военной деятельности России на востоке Украины.

Напомним, что племянник российского тележурналиста Дмитрия Киселева воевал на Донбассе на стороне «ДНР». При этом старший брат Киселева ненавидит Россию.

После «ДНР» племянник Сергей (гражданин Германии) вернулся на родину, и от пережитого на Донбассе ушел в монахи. По «монашеским делам» он направился в Болгарию, где его арестовали весной 2018 года и выслали в Германию.

В итоге, в Германии состоялся суд, Сергея приговорили к 2 годам и 3 месяцам заключения за подготовку к участию в боевых действиях на востоке Украины. Основой доказательной базы стало интервью Дмитрия Киселева, в котором журналист рассказал, что его племянник поехал воевать в «ДНР» и участвовал в боях «где-то под Горловкой».