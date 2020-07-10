В «ЛНР» от взрыва в доме пострадали трое мужчин

В неподконтрольном украинским властям Александровске (подчинен Луганску) в результате взрыва пострадали 3 человека.

Как сегодня, 10 июля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», 9 июля по ул. Тополиной, 23 сработало неустановленное взрывное устройство. Минно-взрывные травмы получили три человека: мужчины 1979, 1980 и 1981 годов рождения. Бригадой «скорой помощи» пострадавшие доставлены в больницу №1 в Луганске. У двоих мужчин состояние средней тяжести, мужчина 1981 года рождения находится в тяжелом состоянии.

«По факту происшествия ведется следствие», – уверяют в «ЛНР».