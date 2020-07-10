Гибель пожилой женщины в результате обстрела: В ОБСЕ рассказали подробности трагедии

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ уточняла информацию о 80-летней женщине, погибшей 3 июля от осколочных ранений в Жованке, подконтрольной правительству части н. п. Зайцево (Донецкая обл.). Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 9 июля.

Сообщается, что 4 июля работник центральной больницы в Бахмуте сообщил наблюдателям, что тело 80-летней женщины было доставлено в морг утром 3 июля.

8 июля невестка погибшей рассказала команде СММ, что утром 3 июля ей позвонил сосед и сообщил, что ее свекровь получила ранения вследствие взрыва возле ее дома по ул. Мануильского в Жованке.

«Невестка уточнила, что, приехав в дом свекрови через час, однако ее свекровь уже умерла, а на ее теле были серьезные ранения с левой стороны. Она рассказала, что видела кровь во дворе и на главной дороге. Она добавила, что тело свекрови забрали в морг в Бахмуте, а после вскрытия судмедэксперт сообщил ей, что женщина умерла от потери крови от полученных осколочных ранений», – рассказали в ОБСЕ.

6 июля для уточнения сообщений об обстреле и погибшей женщине команда Миссии запустила беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия над домом погибшей и зафиксировала свежее место огневого поражения во дворе жилого дома (примерно в 70 м к северу от дома), возникшее, по оценке, в результате разрыва минометной мины (вероятно, калибра 82 мм), выпущенной с юго-восточного направления.

Как сообщалось ранее, 3 июля, незаконные вооруженные формирования обстреляли н.п. Зайцево. В результате обстрела погибла пожилая женщина.