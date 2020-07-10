COVID-19: За сутки в Украине выздоровели более тысячи человек

За сутки от COVID-19 в Украине вылечились 1 016 человек, при этом заболели 819. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 10 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 819 человек. Из них 67 детей, а также 65 медработников. Были госпитализированы 214 человек. Зафиксированы 18 летальных случаев. При этом выздоровели 1 016 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 52 043 человека. Из них 3 749 ребенка и 7 213 медработников. При этом в целом выздоровели 24 800 человек. Летальных случаев – 1 345», – сказал Степанов.

Министр также отметил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Закарпатской (112), Львовской (82), Ровенской (74) областях и г. Киеве (118).