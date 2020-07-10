В «ЛНР» выявили 13 новых случаев COVID-19

В «ЛНР» медики зарегистрировали 555 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 9 июля, сообщают местные интернет-ресурсы.

Таким образом, за сутки в «республике» выявили 13 новых случаев заболевания.

«Всего по состоянию на 09:00 10 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 555», – уверяют в «ЛНР».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 479 человек. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 13 человек», – добавляют в «республике».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 июля в Украине COVID-19 заболели 52 043 человека (24 800 пациентов выздоровели, 1 345 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 751 инфицированный (выздоровели – 265 пациентов, летальных случаев – 10), Луганской области – 94 случая (выздоровели 72 человека, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1 336 заразившихся (выздоровел 601 человек, летальных случаев – 79).