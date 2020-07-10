Матч «Шахтер» – «Вольфсбург» пройдет в Украине

Исполком УЕФА принял решение о месте проведения ответных игр 1/8 финала Лиги Европы. Поединок «Шахтер» – «Вольфсбург» состоится в Украине 5 или 6 августа. Матч пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Напомним, в первой встрече на поле соперника «горняки» одержали победу со счетом 2:1 (в составе «оранжево-черных» забивали Жуниор Мораес и Маркос Антонио).

Сегодня, 10 июля, в Ньоне пройдет жеребьевка оставшихся раундов Лиги Европы. Все этапы, начиная с четвертьфинала, будут состоять из одной игры в Германии.