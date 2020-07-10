Процветание осталось в прошлом: В Донецке приходит в упадок территория гостиницы «Виктория» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке территория гостиницы «Виктория», что находится вблизи стадиона «Донбасс Арена», приходит в упадок. Об этом в Facebook рассказал местный блогер Сеня Анатолич Варм.

Пешеходные дорожки, выложенные камнем, приходят в негодность, камни выпадают во множестве, не хватает некоторых плиточек мозаики фонтана, все зарастает травой, конструкции на территории не приводят в порядок и не окрашивают, канал никто не чистит, в нем зеленая вода с кучей листвы, веток. При этом видно, что уборка все же проводится: нет разбросанных бумаг и прочего мусора.

«Фото, конечно же, не передают запущенности на "Виктории". Для тех, кто помнит, как она выглядела до войны, станет понятно и так», – написал Варм.

В комментариях в местном паблике люди делятся мнениями. «Нет слов! Вспомнилось UEFA Euro 2012… А потомушо всем пофигу. Тут же все для людей, для народа… Да каждый день там хожу и сердце кровью обливается… Это называется медленная смерть. К сожалению, такая тенденция во всем и везде… Процветание осталось в прошлом», – пишут дончане.

При этом дончанка Марина отмечает, что на территории – чисто. «Сколько лет идет война? Вернее, официально невойна… А как обстреливаемым окраинам? Они вообще подумают, что с жира бесимся. Гуляю там каждый день. Чисто, ни одной бумажки не валяется, детей много. Жизнь продолжается. Пусть так, но продолжается», – считает женщина.

«Если вам не жаль вашего биологического времени на жизнь "пусть хоть так", то не вопрос, конечно. Если вам не режут глаз усыхающие газоны, разбитая плитка, сорняки на тротуарах, разворованные цветы и, вообще, ощущение полного упадка, все держится на былом фундаменте, но его не поддерживают и не реставрируют, то... А оправдывать это войной… Вот пусть в отжатых особняках и будет состояние войны! Но нет – не поверите: там все прочно и красиво. Какое- то раболепие: территория умирает, а вы счастливы, что хоть подмели», – парирует Ирина.

Также дончане сообщают, что в самой гостинице сейчас живут «военные».