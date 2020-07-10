Сводка из зоны ООС за 9 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели огонь в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

вблизи Новолуганского – из минометов калибром 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, артиллерийских систем калибром 122 мм, стрелкового оружия;

на подступах к Причепиловке – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Марьинки, НВФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

С начала текущих суток НВФ один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибром 120 мм – у Причепиловки.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 105 единиц. Применялись артиллерийские орудия калибром 122 мм, минометы калибром 120 мм, гранатометы, зенитные установки, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подвергся район "Вольво-центра", поселки шахты "Трудовская", Александровка и Жабичево; на горловском направлении – окрестности поселков шахты им. Гагарина, Байрак, Доломитное, Зайцево и железнодорожной станции "Никитовка". Накануне в результате обстрела района железнодорожной станции Никитовка в Горловке загорелось поле вблизи высоковольтной линии электропередачи и произошел обрыв ЛЭП мощностью 0,4 кВ. Обесточены 3 улицы: Гольмовская, Яковенко и Софиевская. Кроме того, по уточненным данным, огнем повреждено остекление квартиры в Докучаевске по ул. Ленина, 39а».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.