На Луганщине выявили еще троих заболевших коронавирусом

На Луганщине подтверждены еще 3 случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-центр Луганской облгосадминистрации.

В пресс-службе уточнили, что 2-е выявленных заболевших – жители города Северодонецк, которые до установления диагноза COVID-19 находились на самоизоляции.

Еще один человек проживает в городе Рубежное, из круга ранее установленных контактных лиц.

За все время исследований на Луганщине заболевание коронавирусом лабораторно подтверждено у 94 человек, из них:

выздоровели – 72 человека;

лечатся – 22 человека (10 – в стационаре, 12 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 6,06%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 июля в Украине COVID-19 заболели 52 043 человека (24 800 пациентов выздоровели, 1 345 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 751 инфицированный (выздоровели – 265 пациентов, летальных случаев – 10).

В «ДНР» – 1 336 заразившихся (выздоровел 601 человек, летальных случаев – 79). В «ЛНР» – 555 случаев COVID-19 (выздоровели 479 человек, летальных случаев – 13).