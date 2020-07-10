На Донетчине задержали правоохранителей, которые занимались продажей наркотиков

На Донетчине правоохранители разоблачили преступную деятельность, задержали и сообщили о подозрении организованной группе в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех полицейских Управления патрульной полиции в Донецкой области. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«По предварительной информации, четверо правоохранителей действуя в составе преступной группы наладили механизм получения неправомерной выгоды от лиц, осуществляющих изготовление и сбыт наркотических средств. Правоохранители проникали в частную собственность лиц, применяли физическое насилие, изымали найденные наркотические средства и в дальнейшем сбывали их. Также полицейские требовали и получали от наркоторговцев неправомерную выгоду в качестве платы за непривлечение их к уголовной ответственности», – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования задокументированы 5 эпизодов противоправной деятельности.

В четверг, 9 июля, четверо участников преступной группы задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Проведены обыски по месту жительства, в транспортных средствах фигурантов, а также в служебных кабинетах Управления патрульной полиции в Донецкой области.

«В кабинетах руководства управления патрульной полиции обнаружено и изъято оружие и большое количество патронов, происхождение которых будет установлено следствием», – отметили в пресс-службе.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 2 ст. 189 (Вымогательство), ч. 2 ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилья), ч. 3. ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 2 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об отстранении задержанных от занимаемых должностей и избрания в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.