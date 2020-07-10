В «ДНР» сообщили, сколько людей из «республики» голосовали за поправки в Конституцию РФ

14,5 тыс. жителей неподконтрольной украинским властям части Донецкой области участвовали в голосовании по поправкам к Конституции России. Об этом заявила дончанка Майя Пирогова.

Пирогова назвала цифру в разговоре с «председателем общественной палаты ДНР» Александром Кофманом.

«Я знаю цифру: 14,5 тыс. на самом деле проголосовали. И все, кто проголосовал, вот со многими я разговаривала – они голосовали за», – заявила Пирогова.

«То, что проголосовали 14,5 тыс. – ну жалко, потому что здесь 100 тыс. граждан (украинцев с российскими паспортами – ред.)», – отреагировал Кофман.

Напомним, 2 июля, Центральная избирательная комиссия России обработала 100% протоколов голосования по поправкам в Конституцию РФ. В поддержку изменений, которые позволят Путину оставаться при власти, выступили 77,92% избирателей.

С 25 июня из «ДНР» и «ЛНР» ездили специальные автобусы в несколько российских городов. Ими отвозили жителей, имеющих паспорта РФ, на голосование за поправки в Конституцию России. Голосование продолжалось до 1 июля.

Украина в ООН заявила, что результаты проведенного Россией референдума по поправкам в Конституцию РФ с участием жителей временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса, не могут считаться легитимными.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube