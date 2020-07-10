Минздрав и Минобразования готовят правила нового учебного года, – Степанов

Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки готовят правила и алгоритмы, по которым будут учиться дети в следующем учебном году. Об этом сегодня, 10 июля, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Конечно, мы хотим, чтобы наши дети вернулись к обычному режиму обучения. Чтобы они пошли в школу, особенно – 1 сентября. Дети, которые идут в первые классы – это для нас очень важно. Именно при таких условиях мы и выходим и когда разрабатываем механизмы, каким именно образом они будут учиться. Но жизнь вносит свои коррективы. COVID-19 вносит свои коррективы. Поэтому мы сейчас, в условиях адаптивного карантина, разрабатываем механизмы, правила, каким образом наши дети могут учиться. При каких условиях они могут учиться в обычном режиме, при каких условиях они будут учиться в дистанционном режиме, каким образом мы можем совместить эти два способа», – сказал Степанов.

Глава Минздрава сообщил, что правила и алгоритмы планируют представить в течение 7-10 дней.

«Вместе с Министерством образования и науки мы разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы. Я думаю, что в течение недели, максимум 10 дней, мы все это четко выпишем и, конечно, сразу сообщим, каким образом, при каких условиях и как будут учиться наши дети в следующем учебном году», – сказал министр.