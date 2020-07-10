В «ДНР» от коронавируса умер 46-летний мужчина

В «ДНР» за прошедшие сутки выявили 17 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 9 июля, выявлены 17 случаев заболевания COVID-19. 6 случаев новой коронавирусной инфекции выявлены у прибывших из Украины 7 июля, трое из них проходили обсервацию в городской клинической больнице №21 г. Донецка и трое – в городской клинической больнице №20 г. Донецка. Заболевшие переведены в специализированные учреждения здравоохранения. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее. Среди них 4 медицинских работника и 1 ребенок. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрирован 1 летальный случай – мужчина в возрасте 46 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 10 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1336:

на лечении – 656 пациентов,

выписан – 601 человек,

летальных случаев – 79.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 июля в Украине COVID-19 заболели 52 043 человека (24 800 пациентов выздоровели, 1 345 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 751 инфицированный (выздоровели – 265 пациентов, летальных случаев – 10), Луганской области – 94 случая (выздоровели 72 человека, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 555 случаев COVID-19 (выздоровели 479 человек, летальных случаев – 13).