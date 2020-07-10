Энергетики восстановили энергоснабжение линии Котляревская – Карловка, обесточенной из-за попадания молнии в опору

Сегодня утром, 10 июля, ДТЭК Донецкие электросети восстановил энергоснабжение линии «Котляревская – Карловка» 35 кВ, обесточенной из-за попадания молнии в опору. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Во время ремонта были заменены 4 опоры и устранено повреждение провода. Карловская фильтровальная станция и 11 сел Марьинского и Ясиноватского районов – с энергоснабжением.

«В аварийно-восстановительных работах принимали участие 4 бригады наших сотрудников из Приазовских и Краматорских высоковольтных электросетей. Специалисты работали круглосуточно, чтобы восстановить энергоснабжение линии как можно скорее. На время ремонта мы подключили Карловскую фильтровальную станцию по временной схеме», – сообщил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

В Марьинском районе восстановлено энергоснабжение сел Карловка и Галициновка.

В Ясиноватском – сел Новокалиново, Красногоровка, Архангельское, Керамик, Очеретино, Первомайское, Нетайлово, Уманское, Невельское.

Карловская фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение покровской, селидовской и добропольской группы городов.