RU
Все новости

Энергетики восстановили энергоснабжение линии Котляревская – Карловка, обесточенной из-за попадания молнии в опору

10.07.20 11:34
Фото: пресс-служба ДТЭК
Фото: пресс-служба ДТЭК

Сегодня утром, 10 июля, ДТЭК Донецкие электросети восстановил энергоснабжение линии «Котляревская – Карловка» 35 кВ, обесточенной из-за попадания молнии в опору. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Во время ремонта были заменены 4 опоры и устранено повреждение провода. Карловская фильтровальная станция и 11 сел Марьинского и Ясиноватского районов – с энергоснабжением.

«В аварийно-восстановительных работах принимали участие 4 бригады наших сотрудников из Приазовских и Краматорских высоковольтных электросетей. Специалисты работали круглосуточно, чтобы восстановить энергоснабжение линии как можно скорее. На время ремонта мы подключили Карловскую фильтровальную станцию по временной схеме», – сообщил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

В Марьинском районе восстановлено энергоснабжение сел Карловка и Галициновка.

В Ясиноватском – сел Новокалиново, Красногоровка, Архангельское, Керамик, Очеретино, Первомайское, Нетайлово, Уманское, Невельское.

Карловская фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение покровской, селидовской и добропольской группы городов.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк