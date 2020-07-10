Будет прирост молодежи с неподконтрольного Донбасса, поступающей в украинские вузы, – аналитик

В связи с принятием закона №3734* в украинские вузы должно возрасти количество поступающих с неподконтрольных украинским властям частей Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга на тему: «"Зеленый свет" для выпускников с оккупированных территорий: Возможные последствия разрешения поступать в украинские вузы без сдачи ВНО» рассказала аналитик Фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» Мария Золкина.

«В этом году какого-то шквала абитуриентов с оккупированной территории не будет. Определенный прирост может быть в сравнении с предыдущим годом», – считает Золкина.

По ее словам, Фонд не проводит опросы на неподконтрольных территориях, но она может опираться на опыт личного общения. «И особенно ценным является опыт тех семей, которые своих детей все-таки готовили в этом году или в предыдущие годы, к вступлению в украинские вузы. Так вот семьи, которые прошли этот путь, с дистанционным обучением, которое ни в какое сравнение не может идти с той учебой, которую проходили украинские ученики в последние два месяца всеукраинского карантина», – рассказала аналитик.

«Это намного сложнее, усваивать программу, когда у тебя есть опорная какая-то школа на подконтрольной территории, и ты вынужден без должной базы, без учебников нормальных, без ежедневного нормального общения с учителями усваивать это и параллельно готовиться к ВНО», – пояснила она.

По словам Золкиной, семьи, у которых есть такой опыт – просто аплодировали (возможности поступать без ВНО). Именно потому, что они понимают, как изнутри выглядит процесс подготовки ребенка, проживающего на неподконтрольной территории, к поступлению в украинский вуз.

«Стратегически, если мы правильно разложим на финансовые, социальные вопросы этот закон, то соответственно в ближайшие несколько лет прирост молодежи, которая будет ехать в украинские вузы – будет иметь место, это однозначно», – сообщила аналитик.

Сейчас же, напомнила она, есть в том числе и определенные физические преграды, чтобы детям выехать даже для сдачи ВНО (речь о сложностях в пересечении линии разграничения со стороны неподконтрольного Донбасса). Такие же преграды незаконные вооруженные формирования создавали и в предыдущие годы. «Как только приближалась дата первого ВНО, невозможно было выехать родителям с ребенком соответствующего возраста. Их и запугивали, и физически не пропускали на КПП. Те, кто в этой теме – понимают… То есть, это целая история – выехать и сдать», – отметила Золкина.

*Законопроект №3734 «О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей» подписан председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Как указано в карточке законопроекта на сайте парламента, закон уже возвращен с подписью председателя ВР и 8 июля передан на подпись президента.