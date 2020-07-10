Инвесторы отворачиваются от облэнерго: Почему отрасль не интересна участникам приватизационных аукционов (Видео)

Инвесторы отворачиваются от облэнерго. Пока в селах исчезает свет, падают и загораются электроопоры, искать им частных хозяйственников бесполезно, заявляют в Фонде госимущества. Об этом идет речь в сюжете телеканала «Украина».

Старые провода, скрутка на скрутке, не столбы, а сплошная гниль. В Варваровке на Николаевщине страдают от перебоев со светом.

«Постоянно и 250, и 252 – напряжение большое. За счет того, что у меня стоит прерыватель, 250 – 248 – у меня свет пропадает. Я без света сижу, потому что если бы... то вообще все погорело. У меня и так один насос сгорел, большое было напряжение», – говорит жительница Варваровки Любовь Хлопус.

А то, говорит Любовь Хлопус, – столб загорелся. После пожара его подремонтировали и на этом все.

«Никто ничего не обещает. Подойдите к тому столбу, там подпора совсем уже рыхлая. Вот столб возле 10 номера в средине пустой – он горел. Мы ночью вызывали электриков, они заливали водой его, так и осталось», – рассказывает Любовь Хлопус.

В «Николаевоблэнерго» говорят, что не заменяют электролинии на новые, а едва успевают латать то, что есть. Денег не хватает.

Как в Европе? За свет платят по-другому. У них есть RAB-тариф – то есть, часть суммы идет именно на обновление сетей. Если бы такой тариф был в Украине, в Варваровке не ожидали бы, когда упадет столб. А уже давно заменили бы.

«Если принимается RAB-тариф, это нам даст возможность привести наши сети на такой уровень качества, который позволит нам обеспечить бесперебойную подачу качественного напряжения», – говорит генеральный директор предприятия «Николаевоблэнерго» Олег Сивак.

RAB-тариф поспособствует не только обновлению системы и повышению качества услуг, уверены в союзе «Умные электросети». А еще – оживит экономику. Когда заменят сети, появится 31 тыс. рабочих мест, государственный и местные бюджеты получат 4 млрд грн налогов. И по меньшей мере, 10 млрд – страна получит после приватизации облэнерго, которые сейчас, по сути, убыточны. Сделать их более привлекательными для инвесторов может именно RAB-тариф.

«Каждая привлеченная гривна в нашем случае дает 4-5-6 гривен инвестиций, что создает дополнительные рабочие места. Нынешнее формулирование, оно не дает возможности развития и не стимулирует инвестиций новых денег. Кто захочет это приобрести?», – комментирует заместитель председателя Фонда госимущества Сергей Игнатовский.

Чтобы захотеть приватизировать «Николаевоблэнерго» и заменить столбы в Варваровке, частным инвесторам нужно понимать, когда именно и какой будет прибыль. Одним из лучших вариантов специалисты называют RAB-тариф, применяемый в Европе. Там компании получают одинаковую прибыль от инвестиций во все свои активы.

«Инвестор, когда покупает акции облэнерго, иностранный инвестор, он в первую очередь, как любой бизнес, думает, когда его инвестиции ему вернутся. При сегодняшней модели "затраты плюс" можно сказать, что эта инвестиция не вернется никогда», – говорит исполнительный директор общественного союза «Умные Электросети» Александр Визир.

В Фонде госимущества ожидают запуска RAB-тарифа в следующем году. Решение об этом – за нацрегулятором. Эксперты подсчитали: если вкладывать по 30 млрд грн ежегодно, то обновить электросети можно за 8 лет.