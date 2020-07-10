Вопрос социальной несправедливости опасно преодолевать через предоставление льгот, – правозащитница

Привлечение абитуриентов с неподконтрольных украинским властям частей Донбасса в украинские вузы – это не льготы, а государственная политика. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга на тему: «"Зеленый свет" для выпускников с оккупированных территорий: Возможные последствия разрешения поступать в украинские вузы без сдачи ВНО» рассказала председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

«Нужно четко различать, что вопрос возвращения абитуриентов с оккупированных территорий, то есть, молодежи украинской, которая проживает на этих территориях, в орбиту Украины – это не льготы, это государственная политика», – сообщила Матвийчук.

По ее словам, эта политика преодоления последствий вооруженного конфликта, облегчения реинтеграции – возвращения людей и территорий. То же самое касается и вопросов аннексированного Крыма.

«Вопрос социальной несправедливости, на мой взгляд, очень опасно преодолевать через предоставление льгот. Потому что тогда мы говорим о том, что льготы нужны категории детей, проживающих в сельских населенных пунктах и др. категории людей. И каждая группа будет говорить, что она имеет, по социальной справедливости, право на эти льготы», – отметила правозащитница.

«Так вот мне кажется, что государство Украина должно обеспечивать социальную справедливость проведением комплексной реформы высшего образования, образования в целом. Чтобы люди не зависели от этих "подачек", льгот. А чтобы они имели равные условия для самореализации. Еще раз подчеркну, это вопрос не льгот, когда мы говорим о людях на оккупированной территории. Это вопрос государственной политики: как мы видим будущее Украины в целом», – добавила она.