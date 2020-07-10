Украина требует объяснений по поводу заявления Бориса Грызлова о создании «еще двух государств»

Полномочный представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что «на сегодняшний день в Украине создано еще два государства». В этой связи делегация Украины в ОБСЕ призвала российскую сторону объяснить, означает ли это выход РФ из Минских договоренностей или намерение признать «Л-ДНР», сообщает «Укринформ».

Заявление Грызлова прозвучало во время заседания ТКГ 8 июля.

«Что касается российского пропагандистского нарратива о внутренней природе конфликта на Донбассе, то нам было бы очень интересно услышать четкие объяснения со стороны представителя России относительно заявлений, сделанных полномочным представителем Российской Федерации в ТКГ Борисом Грызловым, который заявил, что "на сегодняшний день в Украине создано еще два государства"», – сказал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, который проходил в четверг, 9 июля.

Он призвал постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича прояснить, «означает ли заявление господина Грызлова, что Российская Федерация намерена выйти из Минских договоренностей, либо же она планирует признать эти оккупированные районы»?

Цымбалюк заявил, что Украина неоднократно акцентировала внимание на своей принципиальной позиции относительно готовности говорить со своими гражданами, проживающими на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, «но не с теми, кто владеет российскими паспортами и не имеет законного права представлять местное население Украины». Он указал на то, что такой диалог ведется, среди прочего, путем включения представителей временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей в качестве советников в украинскую делегацию в ТКГ.

«Я напомню, что Минские договоренности, подписанные Россией, Украиной и ОБСЕ как посредником, предусматривают вывод управляемых Россией незаконных вооруженных формирований из территории Украины, восстановление правительством Украины полного контроля над государственной границей (деэскалация ситуации в области безопасности на местах) и введение особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (политическое урегулирование)», – подчеркнул глава миссии Украины при ОБСЕ.

Он также указал на то, что Россия до сих пор не продемонстрировала существенных изменений в своей позиции относительно ее роли и ответственности как участника двустороннего конфликта, и «продолжает решительно отрицать незаконную оккупацию Крыма и трусливо прятаться за своими марионетками на Донбассе, продвигая так называемый "прямой диалог" с ними».