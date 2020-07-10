НВФ обстреляли окрестности Авдеевки, ранен военный

Сегодня, 10 июля, незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, один украинский военный был ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, вблизи населенного пункта Авдеевка противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение.

Эвакуационной техникой пострадавший воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Такие действия НВФ, отметили в пресс-центре, безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили активность противника.