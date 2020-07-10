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В Донецке «переселили» горбольницу №18, – соцсети

10.07.20 15:54
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке в здании по пр. Киевскому, где был филиал Киевского университета культуры, разместили горбольницу №18. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Опять отжали здание по Киевскому проспекту с очень хорошим в свое время ремонтом – филиал Киевского университета культуры», – пишет «Hochu domoy v ua» в Twitter.

По словам пользователя соцсети, по решению «суда ДНР» здание признали бесхозным и «"благородно" посадили туда 18-ю больницу».

Также сообщается, что сейчас в здании проводят ремонт.

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