Зеленский поручил навести порядок с медицинским обеспечением ветеранов АТО/ООС

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание министру здравоохранения Украины Максиму Степанову навести порядок с лечением ветеранов АТО/ООС. Об этом глава государства заявил во время традиционного селекторного совещания, которое состоялось под его председательством, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Надо навести порядок с военными госпиталями и программами медицинской помощи для наших ветеранов. Я езжу по областям и встречаюсь с нашими героями. Они жалуются на высокую стоимость лечения, невыполнение льготных программ или даже отсутствие реабилитации. Разберитесь с функционированием программ, которые уже существуют. При необходимости – создайте новую помощь. Результаты не заставят себя ждать, я уверен», – отметил президент.

Дополнительно главе государства сообщили, что наблюдается положительная тенденция в динамике тех, кто вылечился от COVID-19. Сегодня зафиксированы 1 016 случаев выздоровления, тогда как новых больных – 819.

Министр здравоохранения отметил, что изучается иностранный опыт, в частности испанский, по реагированию на новые вызовы реальности, связанные с пандемией коронавируса. Он добавил, что в большинстве стран существует централизованный контроль за соблюдением карантинных мероприятий, и отметил опасности использования политического ресурса при манипуляциях с карантином на местах.

Национальная полиция Украина сообщила, что составила 194 протокола за нарушение карантина в общественных заведениях.

Дополнительно президенту сообщили о тушении пожаров на Луганщине и поддержке людей, страдающих от наводнений в западных областях.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что недобросовестные перевозчики, перегрузки у которых были обнаружены на комплексах габаритно-весового контроля, уже заплатили почти 13,5 млн грн штрафа.