Для абитуриентов с неподконтрольного Донбасса законом предусмотрена стипендия, – нардеп

В законопроекте президента №3734* не прописано гарантированное поселение в общежития абитуриентов с неподконтрольных украинским властям частей Донбасса, поступающих в украинские вузы. Но предусмотрена стипендия. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга на тему: «"Зеленый свет" для выпускников с оккупированных территорий: Возможные последствия разрешения поступать в украинские вузы без сдачи ВНО» рассказал народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак (фракция «Слуга народа»).

По его словам, в законопроекте не прописано жилье – это была бы определенная дискриминация, если бы было прямо прописано, что эти дети обеспечиваются жильем. «Есть момент: не во всех университетах достаточное количество общежитий. И если мы пропишем эту норму, то другие студенты подвергнутся дискриминации. Я не могу себе представить ситуацию, когда человек учится уже 2-3-4-й год, пользуется общежитием, а тут приходит поступающий первый год – с неподконтрольной территории, имеющий льготу, гарантированное поселение в общежитии. И что? Этого ребенка будут выгонять из общежития?», – сказал Бабак.

«Мы не могли этого допустить. Поэтому мы заложили механизм стипендии. А какой будет эта стипендия – это уже на усмотрение Кабмина. Но мы считаем, что стипендия должна быть достаточной для того, чтобы хватило и на жилье. Какой она будет – мы не знаем», – добавил он.

По словам нардепа, можно было и более детально прописать закон и все эти механизмы. «Но мы и так очень утяжеляем свои законы. И чем больше мы прописываем в законе специфичных норм, тем больше остается вопросов. Наша задача, как законотворцев – дать законом возможность для поступления, подготовительных курсов», – сказал Сергей Бабак.

*Отметим, что законопроект №3734 «О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей» подписан председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Как указано в карточке законопроекта на сайте парламента, закон уже возвращен с подписью председателя ВР и 8 июля передан на подпись президента.