Гражданин Чили воевал в рядах НВФ: Правоохранители начали расследование

Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство касаемо участия гражданина Чили в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокурорами Департамента надзора в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора внесены в единый реестр досудебных расследований сведения по фактам участия наемника в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей или иным тяжким последствиям, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины)», – сообщили в Офисе генпрокурора.

Прокуроры установили, что с 2018 года гражданин Республики Чили участвовал в вооруженном конфликте против Украины в составе незаконных вооруженных формирований на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

«Известно, что иностранец подчинялся так называемому "полку Всевеликого войска Донского", участники которого были подготовлены и переправлены из Ростовской области РФ», – говорится в сообщении.

В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, мужчина является наемником, а его действия – нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.